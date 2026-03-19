Воронежанок не будут заставлять идти к психологу, если они не хотят детей

Жительниц Воронежа, которые не хотят иметь детей, не будут принудительно отправлять к психологу, сообщает канал «Война с фейками» в мессенджере МАКС.
Накануне информация о том, что россиянок в обязательном порядке заставят посещать специалиста, появилась в сети. Поводом для фейка стала новость о том, что Минздрав РФ выпустил методические рекомендации по диспансеризации взрослого населения. Предложенный врачам алгоритм действий не является обязательным к исполнению законом, а носит рекомендательный характер.
В Госдуме подчеркнули, что речь идет о праве женщины на дополнительную консультацию. Решение о том, идти к психологу или нет, остается за ней.