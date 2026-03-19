В Индустриальном районе Перми закроют на ремонт сад имени Миндовского

В июле прошлого года стали известны результаты Всероссийского голосования за объекты благоустройства. В голосовании приняли участие почти 142 тыс. жителей Перми. Почти треть из них отдали голоса за преображение сада им. Миндовского в Индустриальном районе города.
За благоустройство сада проголосовали более 36 тыс. человек, чуть менее голосов отдали за сквер на ул. Восстания в Мотовилихинском районе и парк культуры и отдыха «Счастье есть» в Кировском районе. Всего на выбор жителям Перми представили восемь общественных пространств в каждом районе города.
Фото: портал Госуслуги.
Последним днем работы сада им. Миндовского перед закрытием на реконструкцию станет 22 марта. В этот день с 12:00 посетителей ждет большая праздничная программа. В Объединении «ПермьПарк» сообщили о проведении анимационной игровой программе для детей и взрослых, выступлении творческих коллективов городов. Ребят ждут любимые аттракционы «Чайный сервиз» и «Вихрь», карусели «Сказка» и «Лошадка».
Проект реконструкции сада им. Миндовского включит обустройство новой детской игровой и спортивной площадок c инклюзивным оборудованием, цветников и газонов, малых архитектурных форм. Обновление также ждет покрытие дорожек. Завершение работ запланировано на конец 2026 года.