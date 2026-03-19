Резервисты «БАРС-НН» рассказали о полученном на сборах опыте

Региональные защитники первых групп резерва «БАРС-НН», прошедшие спецсборы и завершившие боевые дежурства, вернулись к своей основной работе. Об этом сообщает военный комиссариат Нижегородской области.
На оборону важных энергетических и промышленных объектов заступила новая смена.
Резервист с позывным «Джамбо» продолжил работу в своей организации в должности замруководителя подразделения по развитию систем управления и связи. Он заявил, что «БАРС-НН» помог ему усовершенствовать управленческие и коммуникативные навыки, улучшить взаимодействие с коллегами.
«Я был командиром огневой группы, — рассказал он. — После сборов продолжаю на “гражданке” заниматься развитием и модернизацией систем видеонаблюдения и оповещения населения. Полученный в мобилизационном резерве опыт помогает эффективным коммуникациям с сотрудниками и жителями».
Нижегородец с позывным «Ленин» пришел на работу через 2 дня после сборов. Он занимается транспортировкой грузов.
«В составе мобильной огневой группы я был водителем, — поделился он. — На дорогах и в обычной жизни разные ситуации случаются, но, когда ты по тревоге должен оперативно выдвинуться на боевые посты. Важно успеть предотвратить атаки беспилотников».
Резервисты отметили, что пребывание в резерве обогатило их новыми знаниями и опытом.
Напомним, служба в составе «БАРС-НН» не предусматривает отправку в зону СВО и проходит на территории Нижегородской области.
Набор проводится на добровольной основе через военные комиссариаты путем заключения контракта с Минобороны России. На весь период контракта резервистов обеспечивают денежным содержанием, современной экипировкой и обмундированием. За участниками сохраняются рабочее место и зарплата. Указом губернатора Глеба Никитина для резервистов «БАРС-НН» и членов их семей установлены дополнительные меры поддержки (бесплатные детсад, питание в школе, спортивные секции и группы продленного дня и т. д.).
