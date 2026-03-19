Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области отремонтируют более 20 км дорог

К селам в Самарской области обновят дороги.

Источник: РИА "Новости"

В 2026 году в Самарской области отремонтируют два участка дорог общей длиной более 20 километров. Работы пройдут в Приволжском районе на путях к селам Бестужевка и Кашпир. Это обеспечит жителям надежную связь с районным центром и переправой через Волгу. Об этом сообщил минтранс Самарской области.

«Дорогу периодически латают, но этого мало. Покрытие требует полного обновления. Этим путем пользуются многие: жители едут на работу и к переправе. Также приезжает много туристов, охотников и рыбаков со всей страны», — говорится в сообщении.

Самый крупный участок длиной более 19 километров соединяет Бестужевку с основной сетью дорог. Его обновят по поручению главы региона после просьб местных жителей. Также ремонт проведут на пути к селу Кашпир, где ездит школьный автобус. Всего за год в Самарской области планируют восстановить 115 километров дорог.