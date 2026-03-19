В Самарской области отремонтируют более 20 км дорог

В 2026 году в Самарской области отремонтируют два участка дорог общей длиной более 20 километров. Работы пройдут в Приволжском районе на путях к селам Бестужевка и Кашпир. Это обеспечит жителям надежную связь с районным центром и переправой через Волгу. Об этом сообщил минтранс Самарской области.
«Дорогу периодически латают, но этого мало. Покрытие требует полного обновления. Этим путем пользуются многие: жители едут на работу и к переправе. Также приезжает много туристов, охотников и рыбаков со всей страны», — говорится в сообщении.
Самый крупный участок длиной более 19 километров соединяет Бестужевку с основной сетью дорог. Его обновят по поручению главы региона после просьб местных жителей. Также ремонт проведут на пути к селу Кашпир, где ездит школьный автобус. Всего за год в Самарской области планируют восстановить 115 километров дорог.