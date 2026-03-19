В Самарской области отремонтируют более 20 км дорог

В 2026 году в Самарской области отремонтируют два участка дорог общей длиной более 20 километров. Работы пройдут в Приволжском районе на путях к селам Бестужевка и Кашпир. Это обеспечит жителям надежную связь с районным центром и переправой через Волгу. Об этом сообщил минтранс Самарской области.