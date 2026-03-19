Белорус сжег гараж и чужой автомобиль, когда отошел на десять минут на обед. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
В Кировске 31 декабря 2025 года случился пожар в гараже. В результате случившегося сгорели крыша, имущество, а также стоявший внутри легковой автомобиль Citroen C4 Grand Picasso 2007 года выпуска.
Во время проверки было установлено, что в гараже накануне местный житель занимался сварочными работами по кузову авто, принадлежащего другому человеку. Завершив сварочные работы, мужчины ушел в дом на обед. Спустя десять минут соседи заметили дым из-под крыши гаража.
До момента приезда спасателей мужчина смог отключить подачу электроэнергии, но огонь распространился быстро и принес большой ущерб. От гаража остались только стены и ворота, а от машины — металлический кузов. Также из-за высоких температур были частично повреждены.
До приезда пожарных хозяин вручную отключил подачу и в гараж, однако огонь распространился быстро и причинил большой ущерб: от гаража остались только стены и ворота, от автомобиля — металлический кузов. Кроме этого, от действия высоких температур частично повреждены мансарда жилого дома и пристройка.
Эксперт выяснил, что очаг возгорания находился в северо-восточной части гаража и задней половине автомобиля, где и проводились ремонтные работы. Об этом указывают сварочные швы.
«То есть пожар мог начаться как из-за разлета искр, так и загорания горючих материалов, соприкасавшихся с металлическими поверхностями, нагретыми в результате сварки или обработки металла угловой шлифмашиной», — заметили в ГКСЭ.
Была проведена и автотовароведческая экспертиза. Так, восстановление автомобиля технически невозможно. Размер причиненного вреда составит около 19 000 рублей.
