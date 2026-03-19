Руководство «Виштынецкого»: Пока национальный парк можно посещать бесплатно

Национальный парк «Виштынецкий» пока можно посещать бесплатно. Об этом 19 марта на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.рассказал заместитель директора по охране территорий нацпарка Александр Нефедов.
— Планы у нас есть по введению платы. Но на данный момент мы не взымаем. В данный момент ведем профилактическую беседу, рассказываем про национальный парк, о режиме особой охраны. Доводим до людей информацию, которая им будет полезна. А в дальнейшем планы есть, конечно, по введению оплаты, — сказал замдиректора, но дату, когда с посетителей начнут брать деньги, не назвал.
Сейчас же турист или местный житель может посещать нацпарк бесплатно. За нарушения правил посещения, например, за разведение костра — штраф.
Ранее сообщалось, что за вход в парк будут брать 300 рублей с человека, по аналогии с парком «Куршская коса».