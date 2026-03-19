Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Светлогорска появится сквер с японскими деревьями и европейской эстетикой

Новое пространство, посвящённое первым переселенцам, откроют к 80-летию Калининградской области.

Источник: Клопс.ru

В Светлогорске к 80-летию Калининградской области появится сквер первых переселенцев. Об этом телеграм-канал администрации городского округа сообщает в четверг, 19 марта.

Новое общественное пространство обустроят на углу улицы Гагарина и Калининградского проспекта. Контракт уже заключили, подрядчик приступает к работам.

На участке разберут старое покрытие, уложат плитку и установят малые архитектурные формы. Во время благоустройства аварийные деревья уберут, а остальные приведут в порядок.

В сквере появятся взрослые липы, японские керрии, нутканские кипарисовики, горные сосны, ели акроконы и можжевельник. На участке также высадят 20 сакур, аллиумы, котовники, рододендроны и сирень.

Власти Калининграда хотят поставить в сквере на Житомирской памятник первым переселенцам. Разработку концепции планируют завершить до 30 апреля.