В воронежских Лисках передали орден Мужества семье погибшего бойца

В администрации Лискинского района состоялась торжественная церемония передачи ордена Мужества семье военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции. Высокой государственной награды посмертно удостоен Андрей Реутов.
Заместитель главы администрации Лискинского района Валерий Дегтярёв вручил орден самым близким людям героя: маме Елене Евгеньевне, супруге Екатерине и сыну Льву.
— Когда стране стало тяжело, когда пришла беда, он не испугался, а пошел защищать нашу Родину. Вас защищать, сына защищать, всех нас защищать. Война не бывает без потерь. Наш президент говорит о том, что ребята, которые служат на передовой, — это самое дорогое, что есть у нас в стране. Мы своих героев помним, — подчеркнул Валерий Дегтярев.
Андрей Реутов до мобилизации работал в ООО «Клеман» в Давыдовке. Боец погиб 8 ноября 2025 года при выполнении боевого задания, до конца оставшись верным присяге.