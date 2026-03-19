Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежских Лисках передали орден Мужества семье погибшего бойца

Государственную награду Андрея Реутова вручили его матери, жене и сыну Льву.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Лискинского района состоялась торжественная церемония передачи ордена Мужества семье военнослужащего, погибшего в зоне специальной военной операции. Высокой государственной награды посмертно удостоен Андрей Реутов.

Заместитель главы администрации Лискинского района Валерий Дегтярёв вручил орден самым близким людям героя: маме Елене Евгеньевне, супруге Екатерине и сыну Льву.

— Когда стране стало тяжело, когда пришла беда, он не испугался, а пошел защищать нашу Родину. Вас защищать, сына защищать, всех нас защищать. Война не бывает без потерь. Наш президент говорит о том, что ребята, которые служат на передовой, — это самое дорогое, что есть у нас в стране. Мы своих героев помним, — подчеркнул Валерий Дегтярев.

Андрей Реутов до мобилизации работал в ООО «Клеман» в Давыдовке. Боец погиб 8 ноября 2025 года при выполнении боевого задания, до конца оставшись верным присяге.