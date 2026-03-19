В Петербурге ограничат движение из-за мусульманского праздника Ураза-байрам

В частности, из-за перекрытия Московского проспекта в районе набережной реки Фонтанки автобусы №№ 50, 70, 71 и 262 будут следовать в объезд. При движении от станции «Технологический институт» транспорт направят по набережной Фонтанки и Вознесенскому проспекту, а при движении от Садовой улицы — по Вознесенскому, Измайловскому проспектам и 1-й Красноармейской улице.