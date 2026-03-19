В Петербурге ограничат движение из-за мусульманского праздника Ураза-байрам

По данным транспортных служб, с полуночи до 09:00 будет запрещена парковка на ряде участков, а с 04:00 до 09:00 — полностью перекрыто движение на шести улицах. Ограничения связаны с проведением праздничных богослужений.
С 05:00 до 09:00 изменится работа общественного транспорта. Корректировки коснутся автобусных маршрутов №№ 28, 50, 70, 71, 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235, 237, 262, а также трамваев №№ 6 и 40.
В частности, из-за перекрытия Московского проспекта в районе набережной реки Фонтанки автобусы №№ 50, 70, 71 и 262 будут следовать в объезд. При движении от станции «Технологический институт» транспорт направят по набережной Фонтанки и Вознесенскому проспекту, а при движении от Садовой улицы — по Вознесенскому, Измайловскому проспектам и 1-й Красноармейской улице.
На севере города из-за перекрытия Репищевой улицы у Парашютной улицы автобусы №№ 122, 127, 134А, 134Б, 170, 172, 182, 208, 235 и 237 пустят по Парашютной, Долгоозёрной и Вербной улицам.
Также ограничения затронут Кронверкский проспект в районе Каменноостровского проспекта. Здесь автобус № 28 направят по Петровской набережной. Трамвай № 6 будет курсировать на участке от улицы Кораблестроителей до проспекта Добролюбова, а маршрут № 40 — от Тихорецкого проспекта до площади Ленина.
Петербуржцам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в работе транспорта.