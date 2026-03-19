Почти 1500 домов обновят в Волгоградской области в 2026 году

В планах — утепление и облицовка фасадов, замена кровли, усиление фундаментов, а также модернизация инженерных сетей. Это серьезные изменения, которые сделают дома комфортнее и безопаснее. По информации областного комитета жилищно-коммунального хозяйства и Фонда капитального ремонта, уже заключили контракты на 1743 вида работ. Это почти 98% от запланированного объема. Объем работ на 2026 год определили, учитывая пожелания собственников, ранее выполненные ремонты и результаты технических обследований домов.