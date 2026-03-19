Почти 1500 домов обновят в Волгоградской области в 2026 году

В 2026 году в Волгограде и Волгоградской области пройдет масштабное обновление жилого фонда. Почти полторы тысячи многоквартирных домов, а именно 1495, включили в региональную программу капитального ремонта. За этот период планируют выполнить более 1900 видов работ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
В планах — утепление и облицовка фасадов, замена кровли, усиление фундаментов, а также модернизация инженерных сетей. Это серьезные изменения, которые сделают дома комфортнее и безопаснее. По информации областного комитета жилищно-коммунального хозяйства и Фонда капитального ремонта, уже заключили контракты на 1743 вида работ. Это почти 98% от запланированного объема. Объем работ на 2026 год определили, учитывая пожелания собственников, ранее выполненные ремонты и результаты технических обследований домов.
Кроме того, программа капитального ремонта предусматривает замену лифтов и установку общедомовых приборов учета. В 2026—2028 годах в домах региона появятся около 2,5 тысяч новых счетчиков коммунальных ресурсов.