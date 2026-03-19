В Ростовской области уточнят поголовье животных, ограничили вывоз молока и мяса

Массовые проверки: на Дону проверяют ситуацию с инфекционными заболеваниями животных.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ввели ограничения на перемещение и вывоз молока, продукции животного происхождения, а также поголовья животных. Особый контроль потребовался из-за «напряженной эпизоотической обстановки в России». Об этом сообщает донской минсельхозпрод.

По информации министерства, проверки должны првоести во всех хозяйствах. Основная задача — подтвердить, что региону не угрожают болезни животных.

— Необходимо произвести учет всего поголовья в хозяйствах всех форм собственности для проведения исследований и вакцинации, — подчеркивают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

Уточняется, что перерабатывающие предприятия Дона сейчас продолжают принимать весь объем произведенного молока внутри региона. Также ведется усиленная работа по выведению продукции из теневого оборота.

