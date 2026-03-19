6 мировых судей назначила Волгоградская облдума

Волгоградский региональный парламент назначил 19 марта шесть мировых судей. Трое из них — сроком на три года.
До 2029 года будут работать Вера Антипова на судебном участке № 98 Красноармейского района Волгограда, Екатерина Гасымова на 50-м судебном участке Серафимовичского района и Владимир Фокин на судебном участке № 40 Новоаннинского района.
Еще три судьи назначены без ограничения срока полномочий, уточняют в пресс-службе облдумы.
Ольга Голинко будет вершить правосудие на судебном участке № 57 Камышинского района, Ольга Ковалева — на 32-м судебном участке Ленинского района, а Александра Сергеева — на судебном участке № 28 Городищенского района.
К работе они приступят с 1 апреля. Всего на данный момент на территории региона работают 145 судебных участков мировых судей.
