Джентльменский подбор: как снимают продолжение детективного экшена «Красный шелк»

В столице стартовали съемки долгожданного детективного экшена «Черный шелк». Фильм станет продолжением российско-китайского проекта «Красный шелк», премьера которого с успехом прошла в кинотеатрах обеих стран в 2025 году. Теперь эпичные сцены станут еще более масштабными и захватывающими, а запутанных шпионских интриг и секс-символов на экране будет в два раза больше. «Известия» эксклюзивно побывали на площадке в первый съемочный день, встретили там исполнителя одной из главных ролей — актера Глеба Калюжного, а также увидели огромные декорации дирижабля «Цеппелин», который в новом фильме станет своего рода «Звездой Смерти» из «Звездных войн».
1931 год. Шанхай — «азиатский Нью-Йорк», город ночных клубов и неоновых вывесок, за блеском которых действуют иностранные разведки, а опасные переулки хранят свои тайны. Туда везут загадочный груз под кодовым названием «Черный шелк». Что это — оружие или секретные документы, точно никто не знает, но охота начинается. Узел интриг затягивается еще крепче, когда в Шанхай из Владивостока выходит японский пассажирский лайнер с агентами нескольких стран на борту.
«“Черный шелк?” Что это? — задает вопрос один из джентльменов. — Ключ ко всему», — поясняет другой пассажир — он явно не тот, за кого себя выдает.
Это одна из первых отснятых сцен продолжения масштабного шпионского экшена «Красный шелк». Теперь он стал «Черным» — и даже цвет намекает, что ставки выросли.
— Мы запустились! У нас первый съемочный день «Черного шелка» и очень крутая группа профессионалов, многие из которых работали и над «Красным шелком». Но я им всем говорю забыть про это и делать что-то новое — еще лучше, бодрее и невероятнее. Поехали! — скомандовал режиссер Андрей Волгин и по кинотрадиции разбил тарелку.
Один из сюрпризов — возвращение на площадку звезды отечественного кино и первого «Шелка» Глеба Калюжного. Артист взял увольнительную для участия в первом съемочном дне. После окончания службы в армии он продолжит работу над фильмом. В кадре он демонстрирует, что по-прежнему в форме.
За несколько секунд до хлопушки Калюжный застывает с сосредоточенным лицом, будто даже не слышит ничего вокруг. Удар, команда «Начали!», и происходит та самая магия кино, которую увидеть можно только на съемочной площадке, — перед глазами вдруг возникает какой-то другой человек: со своей мимикой, жестами, речью. Те, кто смотрел «Красный шелк», сразу его узнают. Это некогда молодой и неопытный чекист Артем Светлов.
Спустя четыре года между действием первой и второй частей он сильно изменился: теперь это не юнец в фуражке и шинели, а молодой мужчина, одетый как джентльмен — с иголочки (причем, и буквально — за минуту до мотора костюмеры подшивали воротник прямо на Глебе). Светлов даже стал носить усы, которые каждый раз между дублями гримеры поправляют миниатюрной щеточкой.
Для команды «Черного шелка» внимание к мельчайшим подробностям — базовый минимум. В костюмерной коллекция, которой позавидует любая модная винтажная барахолка. Некоторые детали, вроде пуговиц и эмблем, художники воссоздавали сами — изучали в архивах, как это выглядело в 1930-е, затем в точности отрисовывали и отдавали на 3D-печать. Такое решение выбрали, потому что многие вещи тех лет сегодня попросту не сохранились. В зоне реквизита — раритетный сервиз и старенькие потертые сундуки разных форм и размеров. Особое удовольствие — очутиться внутри роскошных декораций.
— Стены бархатные, не трогайте их! Не трогайте их!!! — разрезает тишину голос в одной из раций, когда кто-то, не устояв, тянет руки к обивке.
В этот день снимают в стильных интерьерах того самого японского корабля 1930-х годов. Здесь каждая деталь — про визуальную эстетику. В камерном пассажирском салоне первого класса и каютах помимо бархатных стен — кожаные кресла, настольные лампы с характерным алым абажуром и бахромой в стиле ар-деко, стеклянные пепельницы строгой геометрии и печатные буклеты, которые приглашают в кинопутешествие на лайнере Moriya Maru.
В чем-то атмосфера отсылает к «Титанику» и «Великому Гэтсби». И герои, сыгранные в этих лентах Леонардо Ди Каприо, в декорации «Черного шелка» органично бы вписались. Но у этого фильма — свои секс-символы, которые Голливуду не уступают.
Один из них уже знаком зрителю по первой части. Это высококлассный русский разведчик, бывший царский агент Николай Гарин в исполнении любимца аудитории Милоша Биковича.
В первой части он придумал фишку: каждый раз во время драки его герой ругается на другом, не родном для себя языке. И через эти слова и фразы зритель может проследить его путь, где он бывал и служил — узнать его биографию.
— В новом фильме у нас есть возможность лучше узнать Гарина: показать, с какими дилеммами он сталкивается, какие решения ему приходится принимать, — рассказал «Известиям» Милош Бикович. — Это уже не просто экшен, это еще и погружение в глубину персонажа и по-философски, и эмоционально. При этом фильм остается стильным и динамичным. И, что важно: требует от зрителя пристального внимания, а не просто развлекает его.
Одна из самых эффектных сцен первой части с участием актера — схватка на крыше движущегося Транссибирского экспресса. Новая серия обещает еще больше накала, так что Бикович уже приступил к тренировкам.
— На одной из съемок в прошлом году я получил травму, и теперь готовлюсь тщательнее к сложным сценам — больше тренируюсь и репетирую. Главное — выучить хореографию драки так, чтобы о ней не думать. Тогда внутри схватки можно выстраивать определенную драматургию. Появляется свобода, которой нет, если постоянно думаешь о том, какое движение сделать следующим, — поделился актер.
Так как в продолжении все фишки первой части создатели умножают минимум на два, то и харизматичных героев становится больше. К касту присоединился Максим Матвеев. Он появится в образе Рихарда Зорге, у которого тоже есть всё, чтобы завоевать внимание.
— Мало кто знает, что Зорге недолгое время работал в Шанхае. Был заброшен туда. В эту эпоху Шанхай можно сравнить с азиатским Нью-Йорком. На тот момент на достаточно небольшой территории действовало огромное количество разведок со всех концов мира: американцы, англичане, немцы, японцы, наши. Тогда Зорге, можно сказать, был хозяином Шанхая. Местный Гэтсби: журналист, популярен у женщин, пользуется авторитетом у иностранцев. И этот денди работал под глубоким прикрытием на советскую разведку, — рассказала «Известиям» сценарист Мария Нефедова.
При этом создатели стремятся не нарушить факты и соблюсти баланс между художественным вымыслом и исторической достоверностью в пользу последней. Например, даже у корабля, огромная палуба которого в натуральную величину построена здесь же в павильоне, есть прототип.
— Это японский корабль «Хикава Мару». Он немного отличается от нашего, конечно, но мы взяли его силуэт, — показал «Известиям» на съемочной площадке режиссер Андрей Волгин. — Все будет раскачиваться, заливаться водой. У нас на данный момент, наверное, одна из самых больших декораций с гимблом (подвижная платформа — ред.), на которой построен кусок корабля.
По соседству сейчас достраивают такой же гигантский прототип немецкого дирижабля «Цеппелин». Показывать его пока не разрешают, но выглядит конструкция пугающе внушительно.
— Между собой мы называем наш «Цеппелин» «Звездой Смерти» из «Звездных войн», потому что он в этой истории — символ рока, беды, которая нависнет над Шанхаем и нашими героями, — добавила сценарист Мария Нефедова.
Среди этих героев — польская монашка в исполнении Полины Куценко. Что интересно — ее отец, актер Гоша Куценко, снимался в «Красном шелке».
— Папа сказал ответственно подойти. Но я и сама по себе человек ответственный. Он очень счастлив за меня. Посоветовал выучить польскую молитву. Я сейчас в процессе. Просто для себя, для образа, так сказать. Он за рабочий подход. Я его за это очень уважаю и постаралась не ударить в грязь лицом, — пообещала Полина Куценко, пока сидела на гриме.
«Шелковая» вселенная.
«Шелк» — международный проект. Но если «Красный» объединил на площадке российскую и китайскую команды, то теперь географически состав расширился. В съемках первых сцен принял участие японский актер Джунсуке Киносита.
— Я очень хочу, чтобы этот фильм показали в Японии. Мне близко и важно российское киноискусство, и я искренне его люблю, — выразил надежду Киносита в перерывах между дублями.
Вероятность такая есть, учитывая, что у первого фильма был успешный опыт в международном прокате. Премьера «Красного шелка» в России состоялась год назад — в феврале 2025-го. Вскоре он добрался до Поднебесной. Интерес к детективу совместного производства двух стран был таким высоким, что в Китае он собрал $1,8 млн и в итоге возглавил рейтинг самых кассовых отечественных картин в зарубежном прокате. Ставки на «Черный шелк» — не меньше.
— Я надеюсь, его ждет такая же успешная международная судьба, как и «Красный шелк», потому что первый фильм этой серии был куплен во многих странах мира и получил награды на многих международных фестивалях, — отметила в беседе с «Известиями» генеральный директор НМГ Светлана Баланова.
Более того, «шелковая» вселенная может стать шире — большой франшизой международного уровня. И пока единственной в своем жанре в российском кино.
— Еще во время производственного процесса «Красного шелка» стало понятно, что у этой прекрасной истории есть потенциал даже не на одно, наверное, продолжение. И, приоткрою секрет, возможно «Черный шелк» окажется не последним фильмом в этой серии, — добавила Светлана Баланова.
Премьера новой серии запланирована на 31 марта 2027 года. Впереди блок съемок в Китае — натурных и в павильонах. Несмотря на то, что «Черный шелк» продолжит историю «Красного», его можно будет смотреть как самостоятельное произведение, отмечают создатели. У зрителей, пропустивших первую часть, есть время познакомиться с героями проекта, которые уже однажды доказали, что для них даже самая сложная миссия — выполнима.