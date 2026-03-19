В Красноярске аннулировали брак иностранки с погибшим участником СВО

В Красноярске суд расторг фиктивный брак иностранки с погибшим участником СВО. Этой историей поделились 19 марта в прокуратуре Красноярского края.
Жительница Армении приехала в Красноярск летом 2024 года на заработки, но быстро поняла, что остаться в России надолго сможет только через замужество. Знакомые подсказали ей выход: нашли мужчину, который согласился расписаться «для галочки».
Сразу после регистрации мужчина ушел на фронт добровольцем и вскоре погиб. Ни совместного быта, ни общих планов у пары не было. Правда всплыла случайно. Родная сестра погибшего залезла в его телефон и нашла переписку, где прямо говорилось, что брак фиктивный. Женщина тут же пошла в прокуратуру. Началась проверка. Выяснилось, что «жена» заранее знала: никакой семьи не будет, зато будут деньги и документы.
Прокурор подал иск в суд. К тому моменту иностранка уже уехала из Красноярска в Самару и оттуда попыталась получить выплаты как вдова погибшего. Военкомат заявление заморозил. Суд изучил доказательства и решил признать брак недействительным.
На иностранку и посредника, который свел ее с бойцом, завели уголовное дело о мошенничестве. Все положенные выплаты и компенсации получит родная сестра погибшего.