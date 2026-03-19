Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покидает пост

Источники издания сообщают, что Андрей Травкин перевелся в одно из подразделений Генеральной прокуратуры. В настоящее время исполняющим обязанности прокурора региона является его первый заместитель Михаил Должиков. Ожидается, что новый руководитель прокуратуры Нижегородской области будет назначен в апреле.