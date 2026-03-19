Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин покидает пост

Андрей Травкин покидает пост прокурора Нижегородской области, после 5 лет работы. Профиль Травкина удален с официального сайта областной прокуратуры. Причины кадровых перестановок в региональном ведомстве пока не комментируются представителями пресс-службы, сообщили в «Коммерсантъ».
Источники издания сообщают, что Андрей Травкин перевелся в одно из подразделений Генеральной прокуратуры. В настоящее время исполняющим обязанности прокурора региона является его первый заместитель Михаил Должиков. Ожидается, что новый руководитель прокуратуры Нижегородской области будет назначен в апреле.
Напомним, Андрей Травкин приступил к исполнению обязанностей прокурора Нижегородской области в марте 2021 года. До этого назначения он занимал должность первого заместителя прокурора Астраханской области.
Ранее глава Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко также покинул свой пост.