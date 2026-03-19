Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде вдвое увеличат выплаты за привлечение контрактников на службу

Вознаграждение составит не 50, а 100 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде с 50 до 100 тысяч планируют увеличить вознаграждение за помощь в наборе на военную службу по контракту. Об этом сообщил председатель комитета по финансам администрации города Алексей Данилов на заседании профильной комиссии горсовета.

Чиновник докладывал о поправках в бюджет на 2026 год. Он добавил, что одновременно повысится и сумма единовременной поддержки для самих контрактников — с 400 до 500 тысяч рублей.

Дополнительные средства заложили с учётом перераспределения расходов и корректировки ряда программ. В целом бюджет Калининграда на 2026 год остаётся дефицитным: доходы составят около 35 млрд рублей, расходы — почти 37,7 млрд. Разницу планируют покрыть за счёт остатков средств.

Власти фиксируют снижение доходов более чем на 500 млн рублей.

Кому не положены выплаты за привлечение контрактников, читайте в материале «Клопс».