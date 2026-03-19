Строительство тоннеля под переездом в Крутых Ключах Самары перенесли на 2029 год

В Самаре перенесли строительство тоннеля под железнодорожным переездом в Крутых Ключах на 2029−2030 годы. Такая информация содержится в проекте постановления правительства Самарской области об утверждении перечня мостов и путепроводов, которые нужно модернизировать.
Судя по этому документу, строительство пятого этапа Северного шоссе начнется только через несколько лет. На этот объект хотят выделить два миллиарда рублей: 500 миллионов — в 2029 году, 1,5 миллиарда — в 2030 году. Протяженность участка дороги составит чуть более километра.
Подрядчика для проектирования пятого этапа строительства Северного шоссе нашли еще в 2023 году. Но сроки начала работ несколько раз переносили. Сначала проект обещали сделать в 2024 году, но помешали трудности с получение техусловий от энергетиков. Потом были планы завершить проект в 2025 году, но работы не были выполнены. Ранее сообщалось, что тоннель под железнодорожным переездом в Крутых Ключах появится не раньше 2027 года, но и эти сроки сдвинулись.