«На грани»: в Музее янтаря открывается выставка о превращении минерала в сокровище

«В арсенале Эдуарда Ахметшина есть как классические, так и собственные новаторские техники, повторить которые практически невозможно. Ярким примером является коллекция ограненных топазов “Зимняя”, вдохновленная знаменитым императорским пасхальным яйцом фирмы К. Фаберже, выполненным из горного хрусталя. В гранях бесцветных топазов отражаются морозные узоры русской зимы. В центральном камне большая лицевая представляет собой не полированную поверхность, а идеально ровный скол топаза. Для технического воплощения реализованного замысла потребовалась не только твердость руки, но и глубокое знание камня», — следует из анонса.