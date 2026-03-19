Новороссийск готовится к приему гостей из Китая

В Новороссийске полным ходом идет масштабная работа по адаптации городской инфраструктуры для иностранных гостей. Главный акцент сделан на привлечении путешественников из Китая — одного из самых динамично развивающихся туристических рынков мира.
Наш город активно работает над созданием условий для отдыха иностранных туристов. Это особенно актуально, учитывая, что в прошлом году Россию посетило свыше миллиона туристов из Китая, а гостиницы Кубани приняли около 154 тысяч иностранцев. Хотя Новороссийск пока не является популярным местом для китайских путешественников, развитие соответствующей инфраструктуры может это изменить.
Первые видимые изменения уже оценили жители и гости города. На набережной имени Адмирала Серебрякова установили современные указатели, информация на которых дублируется на трех языках: русском, английском и китайском.
Лаконичный дизайн табличек и интуитивно понятные пиктограммы помогают туристам легко ориентироваться среди главных исторических святынь города-героя. Первые два указателя уже направляют гостей к ключевым точкам маршрута.
Новороссийск внедряет международные стандарты гостеприимства не только в городской черте, но и в пригородах.