Новороссийск готовится к приему гостей из Китая

В Новороссийске установили указатели на китайском языке.

Источник: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске полным ходом идет масштабная работа по адаптации городской инфраструктуры для иностранных гостей. Главный акцент сделан на привлечении путешественников из Китая — одного из самых динамично развивающихся туристических рынков мира.

Наш город активно работает над созданием условий для отдыха иностранных туристов. Это особенно актуально, учитывая, что в прошлом году Россию посетило свыше миллиона туристов из Китая, а гостиницы Кубани приняли около 154 тысяч иностранцев. Хотя Новороссийск пока не является популярным местом для китайских путешественников, развитие соответствующей инфраструктуры может это изменить.

отметил Андрей Кравченко
мэр Новороссийска

Первые видимые изменения уже оценили жители и гости города. На набережной имени Адмирала Серебрякова установили современные указатели, информация на которых дублируется на трех языках: русском, английском и китайском.

Лаконичный дизайн табличек и интуитивно понятные пиктограммы помогают туристам легко ориентироваться среди главных исторических святынь города-героя. Первые два указателя уже направляют гостей к ключевым точкам маршрута.

Новороссийск внедряет международные стандарты гостеприимства не только в городской черте, но и в пригородах.