Россияне стали чаще пить премиальную водку из-за подорожания дешевой

В феврале 2026 года средняя цена литра водки в России достигла 948,48 рубля, увеличившись за год на 16,08%. Это самый высокий показатель роста среди всех категорий алкоголя, отслеживаемых Росстатом, сообщает «Коммерсантъ».
Для сравнения: пиво подорожало на 14,96% (до 208,29 рубля за литр), крепленое вино — на 12,6% (до 963,48 рубля), коньяк — на 10,09% (до 1,7 тысячи рублей).
Эксперты объясняют подорожание сразу несколькими факторами. С начала года акциз на алкоголь крепче 18% вырос на 11,4% — до 824 рублей за литр спирта. Минимальная розничная цена на водку подскочила до 409 рублей за пол-литра. Кроме того, производители столкнулись с удорожанием логистики, сырья и упаковки. Выросли и затраты на электроэнергию, зарплаты и работу цехов.
Из-за роста цен границы между ценовыми сегментами стираются. Покупатели все чаще переходят с дешевой водки на премиальную — разница в цене стала незначительной. По данным «Алкогольной сибирской группы», за 2025 год доля суперпремиальных водок выросла с 1,4 до 1,6%, а экономсегмент сжался с 39,5 до 36,1%.
Участники рынка отмечают, что старые запасы в магазинах уже распроданы, и к апрелю цены окончательно перейдут на новый уровень. В третьем квартале добавится новый фактор — изменение схемы уплаты акцизов, что может привести к дополнительной нагрузке на производителей и временным сбоям.
Прогнозируется, что в 2026 году продажи водки могут снизиться на 2−3%. Основной удар придется на бюджетные марки, тогда как премиальный сегмент, вероятно, продолжит расти.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.