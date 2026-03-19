ABC News: Иран поразил как минимум 10 радиолокационных станций на Ближнем Востоке

Американский телеканал ABC News передает со ссылкой на спутниковые снимки и видеозаписи, что с начала войны 28 февраля Тегеран поразил как минимум 10 радиолокационных объектов, на которых размещено секретное оборудование и которые стоят сотни миллионов долларов. «Это невероятно дорогое и невероятно уязвимое оборудование», — сказал Уильям Альберке, экс-директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
ABC подчеркивает, что оценивать масштабы нанесенного ущерба пока рано. Но каналу удалось проанализировать более 25 объектов на семи базах в пяти странах, включая здания материально-технического обеспечения, ангары и контейнеры для хранения топлива. Выяснилось, что Иран и его сторонники нанесли удары по радарным системам по меньшей мере в семи странах Ближнего Востока, включая повреждение нескольких радарных систем AN/TPY-2, которые поддерживают системы противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), и радара с фазированной антенной решеткой AN/FPS-132 в Катаре.
Если повреждают радар, он лишается глаз и выводит из строя всю батарею THAAD. Если радар не знает, куда стрелять, если он не видит приближающиеся угрозы, он не может направить ракеты-перехватчики на их уничтожение.
На видео и спутниковых снимках очевидны значительные повреждения радарного оборудования в штаб-квартире Пятого флота ВМС США в Манаме в Бахрейне. На видео показан момент, когда беспилотник 28 февраля пробил один из обтекателей радара. На снимках видно, что разрушены главное здание базы, а также два обтекателя — геодезические купола, закрывающие антенны радаров.
На спутниковом снимке авиабазы принц Султан в Саудовской Аравии от 1 марта просматривается возгорание здания, в котором размещалась радарная система AN/TPY-2. На базах недалеко от Абу-Даби и Аль-Садера в ОАЭ также были поражены радары.
На снимках авиабазы в Иордании от 2 марта видны повреждения ряда зданий, в которых размещено радарное оборудование AN/TPY-2. Иорданский источник подтвердил ABC News, что радарная система повреждена.
На снимках от 3 марта заметен поврежденный радар с фазированной антенной решеткой AN/FPS-132 в Умм-Дахале в Катаре. Удалось разглядеть обломки северо-восточной части радара, а также стоки воды, образовавшиеся в результате тушения пожара.
На спутниковых снимках лагеря Арифджан в Кувейте от 4 марта видно, что повреждены несколько куполов радаров, что подтвердили в Кувейте. На снимках от 9 марта видны повреждения спутниковых тарелок на авиабазе Аль-Удейд в Катаре.
По данным Агентства по противоракетной обороне, США располагают восемью батареями THAAD, две из которых размещены на Гуаме и в Южной Корее. Каждый радар AN/TPY-2, который является основным датчиком для батареи THAAD, стоит примерно 500 млн долларов.
По словам Альберке, повреждения радарных систем говорят об изменении угрозы, с которой столкнулись США и их союзники в регионе. Как поясняет эксперт, американская система противовоздушной обороны была разработана в соответствии с парадигмой угроз 90-х и 2000-х годов и теперь устарела. По мнению Альберке, Пентагон учтет уроки войны с Ираном и внесет изменения в свою противоракетную оборону, которая стане «более мобильной, модульной, легко заменяемой и защищенной».
* CSIS внесен в РФ в реестр нежелательных организаций