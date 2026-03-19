Глава калининградского УМВД: Зарплата в патрульно-постовой службе — 35 тысяч, а у доставщика пиццы — до 180 тысяч

«За прошедшие пять лет некомплект калининградской полиции увеличился более чем в пять раз. В 2025 году на службу принято 263 сотрудника, отток составил более 460. Некомплект более 30% от штатной численности отмечается в уголовном розыске и службе участковых полиции, свыше 40% — в подразделениях патрульно-постовой службы и в других структурах», — перечислил Рейсон, добавив, что при этом «уровень преступности в регионе рекордно низкий за последние 15 лет».