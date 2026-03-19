«Амкар» проведет открытую тренировку для болельщиков перед первым матчем в Перми

«Амкар» готовится к открытию нового сезона в Перми. Большой футбол вернется на стадион «Звезда» 21 марта в 17:30. Соперником пермяков по дивизиону «Серебро» Второй лиги А станет «Динамо-Брянск».
За день до начала знакового матча команда приглашает болельщиков на открытую тренировку. Она состоится в пятницу, 21 марта, с 17:00 до 18:00. В клубе уверены, что это событие настроит футболистов на победу в первом домашнем матче сезона.
Перед встречей мужских команд на поле выйдут женщины. «Звезда-2005» в 13:00 примет «Ростов».
«Амкар» уже провел три матча в гостях — против «Динамо-Владивосток», столичного «Динамо-2» и «Динамо Ставрополь». Пермяки набрали четыре очка и занимают пятое место в турнирной таблице розыгрыша.
Кстати, часть активных болельщиков уже успела побывать на стадионе «Звезда» до начала официального открытия сезона. С лопатами и скребками в руках они очистили от снега гостевую трибуну.