В Светлом осудили за покушение на сбыт 42 г марихуаны

В городе Светлый Калининградской области вынесен приговор по делу о попытке продажи наркотиков: мужчина получил 5 лет строгого режима. В апреле 2025 года житель Светлого купил 42,14 грамма каннабиса (марихуаны) и спрятал в подвале своего дома, планируя перепродать. Уже в мае его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России…