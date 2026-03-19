В Светлом осудили за покушение на сбыт 42 г марихуаны

В городе Светлый Калининградской области вынесен приговор по делу о попытке продажи наркотиков: мужчина получил 5 лет строгого режима.
В апреле 2025 года житель Светлого купил 42,14 грамма каннабиса (марихуаны) и спрятал в подвале своего дома, планируя перепродать. Уже в мае его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области — всю партию изъяли.
Светловский городской суд учёл позицию прокурора и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Город Светлый с населением около 21 тысячи человек остаётся важным транспортным узлом на побережье — здесь проходит Калининградский судоходный канал, а наркотики в таких количествах могли уйти дальше по области.