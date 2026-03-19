Врачи санавиации эвакуировали моряка с атомного ледокола на севере Красноярского края

Санитарная авиация Красноярского края эвакуировала члена экипажа атомного ледокола, который находился в Карском море в 260 километрах от поселка Диксон. Добраться до судна можно было только по воздуху.

На вызов вылетели врачи Таймырской межрайонной больницы из Дудинки на санитарном вертолете Ми-8. В точке встречи к ним присоединился поисково-спасательный вертолет Ми-8, который доставил медиков прямо на борт ледокола.

Специалисты оказали мужчине необходимую помощь, после чего его эвакуировали сначала в Норильск, а затем в краевую клиническую больницу. Сейчас он проходит лечение.

Как пишет издание gornovosti.ru, точный диагноз в краевой больнице не называют — это медицинская тайна. Но подчеркивают, что помощь потребовалась экстренная, и оказать ее в условиях судна было невозможно, сообщает.

