В Калининграде пожарный получил травмы при тушении заброшенного дачного дома

ДНТ «Золотой петушок» расположено в Центральном районе Калининграда — это типичное садовое товарищество на окраине города, где много старых и заброшенных построек. Такие пожары здесь случаются регулярно, особенно весной, когда владельцы ещё не приезжают на участки. Пожарно-спасательная часть № 5 обслуживает именно Центральный район и базируется на Бассейной улице.