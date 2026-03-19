В Калининграде пожарный получил травмы при тушении заброшенного дачного дома

В ДНТ «Золотой петушок» на улице Солнечной в Калининграде загорелся пустующий дачный дом — при обрушении кровли пострадал боец пожарно-спасательной части № 5.

Источник: Kaliningradnews

Пожар случился 18 марта 2026 года вечером. Площадь возгорания составила 28 квадратных метров. В тушении участвовали 15 сотрудников и 3 единицы техники МЧС России.

Во время работ обрушилась кровля, в результате боец получил травмы шеи и головы. Его оперативно передали медикам, доставили в больницу, а после осмотра отпустили на амбулаторное лечение домой.

ДНТ «Золотой петушок» расположено в Центральном районе Калининграда — это типичное садовое товарищество на окраине города, где много старых и заброшенных построек. Такие пожары здесь случаются регулярно, особенно весной, когда владельцы ещё не приезжают на участки. Пожарно-спасательная часть № 5 обслуживает именно Центральный район и базируется на Бассейной улице.