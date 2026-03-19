В России объявили конкурс для разработчиков технологий в сфере биоэкономики

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Морская биостанция «Анива», строящаяся на удаленном мысе Анастасия на Сахалине, объявила о старте грантового конкурса для команд исследователей, которые будут искать новые биоактивные соединения в водорослях и создавать роботов для работы в море. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
Основными направлениями проектов, которые смогут участвовать в конкурсе, определены поиск и выделение новых биоактивных веществ из растений, грибов, водорослей и микробных сообществ, а также разработка решений в сфере агро- и аквакультуры, развитие методов наблюдения за морем и климатом и создание роботов и датчиков для полевых и морских работ.
«Строящаяся на Сахалине в сотрудничестве с МГУ биостанция “Анива” объявила о старте грантового конкурса на проведение прикладных исследований в 2026—2028 годах. По итогам отбора, который продлится до 27 марта, будут выбраны три проекта, каждый из которых получит грант в размере 4,5 млн рублей и полную логистическую поддержку на базе научно-технологического форпоста на юге Сахалина. Программа, реализуемая по инициативе Олега Дерипаски, направлена на поиск междисциплинарных команд, способных разработать технологии на основе биоресурсов острова: от получения новых биоактивных соединений до систем дистанционного мониторинга морских экосистем», — говорится в сообщении.
Уникальные экосистемы Сахалина остаются недостаточно изученными. Работа биостанции нацелена на ликвидацию этих пробелов — описание новых биологических видов и механизмов взаимодействия сообществ, а также поиск прикладных решений на основе новых данных.
На базе «Анивы» уже развернуты полевые лаборатории, оснащенные базовой оптикой, холодильными установками и боксами биологической защиты. Для ученых здесь есть спецтехника для сухопутных маршрутов, маломерные суда, жилье и доступ к интернету. В 2026—2028 годах планируется поэтапный ввод в эксплуатацию нового лабораторного корпуса, водолазной станции и системы морского водопровода.
«Биостанция “Анива” создана как точка сборки для ученых, инженеров и технологических предпринимателей. Мы строим платформу, где российские разработки проходят полный цикл: от фундаментальной идеи и полевых испытаний в реальной среде до внедрения в практику и реальный сектор экономики. Создание такой системы — сложная задача, требующая инвестиций в образовательную среду, научную базу и производственные мощности. Заручившись поддержкой МГУ имени М. В. Ломоносова, СахГУ, Минобрнауки, правительства Сахалинской области и технологических партнеров, мы делаем шаг к тому, чтобы регион стал научно-технологическим центром мирового уровня», — отмечает директор биостанции «Анива» Александр Семенов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.