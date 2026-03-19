В России объявили конкурс для разработчиков технологий в сфере биоэкономики

«Строящаяся на Сахалине в сотрудничестве с МГУ биостанция “Анива” объявила о старте грантового конкурса на проведение прикладных исследований в 2026—2028 годах. По итогам отбора, который продлится до 27 марта, будут выбраны три проекта, каждый из которых получит грант в размере 4,5 млн рублей и полную логистическую поддержку на базе научно-технологического форпоста на юге Сахалина. Программа, реализуемая по инициативе Олега Дерипаски, направлена на поиск междисциплинарных команд, способных разработать технологии на основе биоресурсов острова: от получения новых биоактивных соединений до систем дистанционного мониторинга морских экосистем», — говорится в сообщении.