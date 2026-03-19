Бесплатный шаттл 20 марта запустят для гостей праздника Ураза-байрам

В пятницу, 20 марта, около Соборной мечети Красноярска запланировано проведение мероприятий, посвященных празднику Ураза-байрам — окончанию поста, который мусульмане соблюдали в течение всего месяца Рамадан​​. Добраться до места можно будет на бесплатных автобусах-шаттлах, которые запустят специально. Автобусы будут перевозить пассажиров от парковок возле ТЦ «ОКей» — на правом берегу и ТЦ «Авиатор» — на левом. Предусмотрена посадка и высадка на остановке «Октябрьская», откуда до мечети можно дойти пешком. Шаттлы будут выходить в рейсы 20 марта с 06:00 до 8:00 и с 9:30 до 11:00 и курсировать с интервалом пять минут. С 06:00 до 11:00 рейсовые автобусы не будут останавливаться на остановке «Ул. Краснодарская (пр. Металлургов)», — отметили в мэрии краевого центра. Напоминаем, что около красноярской Соборной мечети с 19 марта изменят схему движения.