В Балтийске открыли пункт приёма документов по газификации

месте, без поездок в Калининград.
Центр заработал по поручению губернатора Алексея Беспрозванных. Приём документов от ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» идёт по будням с 08:00 до 17:00 по адресу: Балтийск, проспект Ленина, 67. Услуги также доступны онлайн через личный кабинет «Мой газ» или сайт поставщика.
Газификация Балтийска и Приморска длилась больше 10 лет и завершилась в декабре 2025 года — тогда подключили первые дома. На сегодня газ провели уже в более 800 жилых помещений. Губернатор поставил задачу профильным ведомствам завершить основные работы к следующему отопительному сезону.
Пункт открыли на базе офиса «Россети Янтарь Энергосбыт» — аналогичные точки уже работают в Черняховске, Гурьевске, Краснознаменске и Багратионовске.
Балтийск — самый западный город России на Балтийской косе, где газификация особенно важна из-за перехода с других видов топлива и подготовки к отопительному сезону 2026−2027 годов.