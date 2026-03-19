В Балтийске открыли пункт приёма документов по газификации

Газификация Балтийска и Приморска длилась больше 10 лет и завершилась в декабре 2025 года — тогда подключили первые дома. На сегодня газ провели уже в более 800 жилых помещений. Губернатор поставил задачу профильным ведомствам завершить основные работы к следующему отопительному сезону.