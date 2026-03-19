Четырех организаторов экстремистской ячейки арестовали в Нижегородской области

Они вербовали жителей региона в свои ряды и проводили собрания.

Источник: Живем в Нижнем

Силовики задержали четырех граждан из числа организаторов нижегородской ячейки экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

Установлено, что в 2025 году задержанные постоянно вербовали жителей региона в ряды организации. Также злоумышленники рассылали экстремистские материалы, проводили собрания и распоряжались деньгами ячейки.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и ГУ МВД. По местам жительствам лидеров и активных членов ячейки прошло более 10 обысков. Изъяты средства связи, носители информации и экстремистская литература. Четырех организаторов заключили пож стражу. Сейчас силовики устанавливают соучастников и все обстоятельства противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что нижегородца арестовали за выложенные в интернет материалы об экстремистах.