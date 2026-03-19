«Остались одни пни»: красноярцы возмутились обрезке деревьев в центре

Жители Красноярска возмутились тем, как проводят озеленение в центре города.

Утром 19 марта на улицах Кирова и Диктатуры Пролетариата вместо привычных деревьев горожане увидели обрубленные стволы и пни. Кроме того, часть спиленных веток, по словам очевидцев, оставили в ближайших дворах. Фото прислали в редакцию «Города Прима».

В департаменте горхозяйства объяснили, что на прошлой неделе специалисты обследовали деревья на этих улицах. У большинства оказались разрушены стволы, они представляли угрозу для горожан. Их решили срубить, а на этом месте позже высадят новые крупномеры и декоративные кустарники. Работы являются частью благоустройства улиц.

Ранее в мэрии уточняли, что такая радикальная обрезка проводится редко — только если посадки сильно загущены и крона не сформировалась на высоте.

Если красноярцы заметили неправильную обрезку во дворе, им советуют обращаться в управляющую компанию. На других территориях — в районную администрацию или по номеру 005.

