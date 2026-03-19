Повар из Балтийска поверила в «подарок от маркетплейса» и лишилась всех сбережений

Мошенники похитили у женщины 258 тысяч рублей.

Женщина-повар из Балтийска попалась на уловку мошенников. Ей в мессенджере позвонил якобы представитель маркетплейса. Он сказал, что женщину ждет подарок, а для его получения нужно лишь продиктовать код из смс. Так женщина и сделала. Дальше ее «обрабатывал» уже лжесотрудник полиции. Он и убедил жертву перевести деньги на специальный счет.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, напуганная 57-летняя женщина все указания выполнила. Увы, ни денег, ни подарка она не увидела.

Заведено уголовное дело.