Повар из Балтийска поверила в «подарок от маркетплейса» и лишилась всех сбережений

Женщина-повар из Балтийска попалась на уловку мошенников. Ей в мессенджере позвонил якобы представитель маркетплейса. Он сказал, что женщину ждет подарок, а для его получения нужно лишь продиктовать код из смс. Так женщина и сделала. Дальше ее «обрабатывал» уже лжесотрудник полиции. Он и убедил жертву перевести деньги на специальный счет.