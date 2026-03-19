Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждое четвертое бронирование зарубежного отеля приходится на нижегородцев

Источник: Нижегородская правда

Каждое четвёртое бронирование зарубежных направлений на весенние каникулы приходится на туристов с детьми из Нижегородской области. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Статистику сервис предоставил сайту pravda-nn.ru.

Семейные туристы из Нижегородской области выбирают для отдыха безвизовые страны с прямым авиасообщением. В топ-5 зарубежных направлений вошли Узбекистан, Таиланд, Грузия, Китай, Армения.

Чаще всего туристы выбирают четырехзвездочные отели — на них приходится 34% бронирований.

На долю российских направлений от семейных туристов из Нижегородской области приходится 75% бронирований на конец марта и весенние каникулы.

В топ-5 российских направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Рязань.

В поездках по России семьи с детьми чаще всего выбирают апартаменты — на них приходится 37% бронирований.