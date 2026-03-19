В ближайшие выходные самарцев ждут перепады температур до 20 градусов

Серьезные перепады температуры прогнозируют в Самарской области в грядущие выходные. По данным Приволжского УГМС, по ночам в регионе будет небольшой мороз, а вот днем, под теплым весенним солнцем, температура воздуха будет подниматься выше нуля.
«Ожидается сухая погода со слабым ветром, легким морозом и гололедицей на дорогах в ночные и утренние часы, а днем весеннее солнце быстро прогреет воздух и рассеет ночные туманы», — комментировала ранее пресс-служба ведомства.
В субботу, 21 марта, ночью температура может опускаться до −7 градусов, а днем синоптики прогнозируют до +8 градусов. 22 марта ожидается до −9 ночью и до +9 днем. Самый сильный перепад прогнозируют 23 и 24 марта: ночью температура воздуха местами по региону может опуститься до −8 градусов, а днем — прогреться до +13.
А 20 марта в Самарской области прогнозируют туман.