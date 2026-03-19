Нижегородская область получит новые автобусы для двух городов

Согласно утвержденному плану поставок, Выксе будет выделено 2 автобуса большого класса, а Саров получит 9 единиц новой техники.
В целом же, программа направлена на развитие сети общественного транспорта и повышение качества пассажирских перевозок. Для Нижегородской области эти поставки станут продолжением масштабной системной работы: в 2023 году регион получил 193 автобуса, в 2024-м — 294, а в 2025-м — 245 машин.
Как отметили в областном правительстве, в планах на будущее — поддерживать технику в норме и менять ее по необходимости, точечно.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что по итогам 2025 года Нижний Новгород сохранил четвертое место в рейтинге качества общественного транспорта среди 100 городов России (без учета Москвы и Петербурга). Город высоко оценили за ценовую доступность (98 баллов), но слабым местом остается безопасность и устойчивое развитие (47 баллов).
