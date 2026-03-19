В Иланском из-за неправильно утилизированной золы загорелся мусоровоз регоператора (видео)

В городе Иланский Иланско-Нижнеингашском муниципального округа загорелся мусоровоз перевозчика регионального оператора «РОСТтех».
Причиной стала горячая зола, которую жители складировали в баки. В отсеке произошло возгорание мусора, избежать трагедии удалось лишь благодаря слаженным действиям экипажа и своевременному прибытию МЧС. Однако спецтехника пострадала значительно, сообщают в компании регоператора.
«В результате возгорания значительный ущерб был причинен накопителю мусоровоза, пострадала электрика и гидравлическая система», — рассказали в пресс-службе «РОСТтех».
Региональный оператор напоминает правила обращения с золой:
золу полностью остудить упаковать в плотный пакет оставить рядом с контейнером.
Согласно Постановлению Правительства РФ № 293 — размещение в баки горячих, раскаленных или горящих отходов недопустимо (пп.а п.36).
В «РОСТтехе» напомнили, что с начала года возгорания мусоровозов уже случались и просят жителей не выбрасывать золошлаковые отходы в контейнеры.