Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иланском из-за неправильно утилизированной золы загорелся мусоровоз регоператора (видео)

В отсеке мусоровоза загорелся мусор, избежать трагедии удалось лишь благодаря слаженным действиям экипажа и своевременному прибытию МЧС.

В городе Иланский Иланско-Нижнеингашском муниципального округа загорелся мусоровоз перевозчика регионального оператора «РОСТтех».

Причиной стала горячая зола, которую жители складировали в баки. В отсеке произошло возгорание мусора, избежать трагедии удалось лишь благодаря слаженным действиям экипажа и своевременному прибытию МЧС. Однако спецтехника пострадала значительно, сообщают в компании регоператора.

«В результате возгорания значительный ущерб был причинен накопителю мусоровоза, пострадала электрика и гидравлическая система», — рассказали в пресс-службе «РОСТтех».

Региональный оператор напоминает правила обращения с золой:

золу полностью остудить упаковать в плотный пакет оставить рядом с контейнером.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 293 — размещение в баки горячих, раскаленных или горящих отходов недопустимо (пп.а п.36).

В «РОСТтехе» напомнили, что с начала года возгорания мусоровозов уже случались и просят жителей не выбрасывать золошлаковые отходы в контейнеры.