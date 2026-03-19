В Калининграде выросло число семей, получающих помощь — Беспрозванных

В Калининградской области стало еще больше семей с детьми, в том числе многодетных, которые получают помощь от правительства региона. Случилось это после отмены критериев нуждаемости, сообщил в МАХ губернатор Алексей Беспрозванных.
Больше 13 тысяч многодетных семей оформили ежемесячную выплату. Это в 7,5 раза больше, чем до отмены.
Областной материнский капитал в 2025 году оформили почти 2 тысячи семей, выплату на подготовку к школе в 2025 году оформили на 31 619 детей.
Интересно, что новую выплату — сертификат новорожденного — получили с января уже 980 мам.