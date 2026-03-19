Шестидневную магнитную бурю с полярным сиянием обещают волгоградцам

Самая мощная магнитная буря за последние два месяца ожидается 19 марта. Об этом предупреждают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ровно в эти же числа — с 19 по 21 — в январе произошло событие уровня G4. На этот раз прогнозируется шестидневный период геомагнитных возмущений — до предстоящего вторника, 24 марта.
Самыми же напряженными станут три дня. И они вновь приходятся на числа с 19 по 21, только уже в марте. В эти даты придут два наиболее крупных выброса плазмы, уточняют специалисты. После полуночи в пятницу и утром в субботу сила бури достигнет более шести баллов.
«С 22 по 24 число будет наблюдаться более слабый “хвост” от влияния корональных дыр», — подтверждают в лаборатории, признавая: точный график возмущений сложно предсказать при таком сложном многофакторном событии.
Не исключено, что в эти дни в части Волгоградской области любители астрономии уже в ночь с четверга на пятницу, с 18 на 19 марта смогут наблюдать полярные сияния — они могут спускаться до широт 50−55 градусов.
В январе в дни, когда бушевала магнитная буря, жители региона делились снимками северного сияния.