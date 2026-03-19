В Пионерском часть улиц погрузилась во тьму: власти не могут найти причину и просят подождать до конца года

Почему не работают фонари, выяснят специалисты.

Источник: Клопс.ru

В Пионерском на ряде улиц и в посёлке Рыбное не работает уличное освещение. На это жители пожаловались главе города Леониду Шибаеву во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

Без света остались улицы Рабочая, Западная, Береговая и прилегающие территории. Фонари там установлены, но не включаются. Пешеходам приходится ориентироваться только на свет автомобильных фар.

Особенно опасной ситуация выглядит на участке веломаршрута «От косы до косы». Многочисленные ямы и слишком высокие дорожные бордюры там просто не видны.

«Проблема действительно есть. В настоящий момент проводим мониторинг. Постараемся её решить до конца года. Неоднократно привлекали специалистов, сейчас будем лабораторию вызывать, чтобы в конечном счёте определить прорыв. Работа не очень простая, нужно всю улицу Рабочую пройти», — заявил Леонид Шибаев.

Чиновник добавил, что вопрос стоит «очень остро» и остаётся приоритетным. «Прошу с пониманием отнестись», — сказал глава администрации.

В Пионерском есть проблема с освещением и на улицах ближе к центру. Например, у перекрёстка Портовой и Комсомольской темно в районе велопешеходного перехода.

Знаки в нескольких метрах расставлены по непонятному принципу.

