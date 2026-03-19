Мобильный интернет ускорился в литературном сердце Нижегородской области

Мобильный интернет стал работать быстрее в селе Большое Болдино Нижегородской области. Благодаря дополнительному телеком-оборудованию стандарта LTE в районе улицы Смольной более 5 тысяч жителей смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, общаться в соцсетях и читать книги онлайн.
Село Большое Болдино — место мирового литературного значения и объект культурного наследия федерального значения, тесно связанное с именем Александра Сергеевича Пушкина. В родовом имении поэта в 1830 году прошла знаменитая «Болдинская осень» — самый плодотворный период его творчества. За три месяца здесь были написаны «Повести покойного Ивана Петровича Белкина», несколько пьес цикла «Маленькие трагедии», множество стихотворений и завершены последние главы «Евгения Онегина».
Сегодня Государственный литературно‑мемориальный и природный музей‑заповедник А. С. Пушкина «Болдино» — один из ключевых туристических объектов региона. Ежегодно село посещают сотни тысяч туристов. Развитие цифровой инфраструктуры здесь необходимо для обеспечения комфортного пребывания гостей и жизни местных жителей.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, для компании было важно обеспечить в этом месте качественный цифровой сервис с учетом его особой историко‑культурной ценности. По его словам, современный турист не представляет поездку без возможности сразу делиться впечатлениями в социальных сетях, быстро находить дорогу с помощью онлайн‑карт, получать ответы на вопросы во время экскурсии и узнавать новую информацию на ходу.
«Благодаря обновлению сети гости музея‑заповедника смогут оставаться на связи, а местные жители получат больше возможностей от современных технологий», — добавил Андрей Белов.
