Как не превратить помощь тюленям в трагедию

Каждую весну на побережье Балтийского моря появляются тюлени на берегу — в основном детёныши серого тюленя, занесённого в Красную книгу России. В Калининградской области эта картина стала привычной из-за таяния льдов: самки вынуждены рожать на открытых пляжах, где бельки остаются без естественной защиты. По данным учёных, до 50% новорождённых гибнет из-за беспокойства людей и отсутствия ледового покрова. Но не каждый тюлёнок нуждается в спасении — неправильная помощь может стоить ему жизни. Разбираемся с экспертами, как распознать истощение и когда звонить в центр реабилитации.