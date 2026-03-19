Сотрудники RT получили ранения при атаке израильского самолета в Ливане. Видео

Момент удара израильской ракеты рядом с журналистами RT в то время, как корр Стив Суини вел репортаж
Съемочная группа телеканала RT, в состав которой входили корреспондент Стив Суини и его оператор, попала под удар на юге Ливана. Журналисты получили ранения в результате атаки со стороны израильской авиации, сообщает RT.
По данным телеканала, израильский самолет выпустил ракету по журналистам, когда те вели репортаж. В настоящее время оба сотрудника RT находятся в сознании и получают медицинскую помощь в одном из госпиталей. Предварительно сообщается, что они получили осколочные ранения конечностей.