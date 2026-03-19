Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники RT получили ранения при атаке израильского самолета в Ливане. Видео

Во время съемок репортажа израильский самолет выпустил ракету по съемочной группе RT. Корреспондент Стив Суини и его оператор получили осколочные ранения, сейчас они находятся в госпитале.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Момент удара израильской ракеты рядом с журналистами RT в то время, как корр Стив Суини вел репортаж
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

Съемочная группа телеканала RT, в состав которой входили корреспондент Стив Суини и его оператор, попала под удар на юге Ливана. Журналисты получили ранения в результате атаки со стороны израильской авиации, сообщает RT.

По данным телеканала, израильский самолет выпустил ракету по журналистам, когда те вели репортаж. В настоящее время оба сотрудника RT находятся в сознании и получают медицинскую помощь в одном из госпиталей. Предварительно сообщается, что они получили осколочные ранения конечностей.

Как отмечает ТАСС, с марта 2026 года армия Израиля проводит на юге Ливана серию «ограниченных и точечных наземных операций». По заявлениям израильской стороны, действия военных нацелены на ликвидацию ключевых опорных пунктов шиитского движения «Хезболла» и укрепление линии обороны на границе.