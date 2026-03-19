Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымское УФСИН отметило годовщину воссоединения с Россией восхождением на Аю-Даг

Ветераны и сотрудники УФСИН с семьями поднялись на гору в преддверии 12-й годовщины.

Источник: Комсомольская правда

К 12-летию возвращения Крыма в состав России ветераны и сотрудники крымского УФСИН с семьями поднялись на гору Аю-Даг, поделилось издание «МК в Крыму» со ссылкой на пресс службу УФСИН по Крыму и Севастополю.

В рамках акции «Из Крыма и Севастополя с любовью» участники мероприятия познакомились с природными достопримечательностями, в том числе первоцветами, и приняли участие в викторине, посвященной событиям Крымской весны.

Маршрут пролегал по южному склону знаменитой горы Аю-Даг между Партенитом и Гурзуфом. Экскурсоводы Юрий Антонов и Тамара Ефремова показали живописные места и провели викторину в честь 12-й годовщины воссоединения. По словам организаторов, такие события сплачивают людей и напоминают о важности единства и сплоченности.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше