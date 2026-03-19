Крымское УФСИН отметило годовщину воссоединения с Россией восхождением на Аю-Даг

К 12-летию возвращения Крыма в состав России ветераны и сотрудники крымского УФСИН с семьями поднялись на гору Аю-Даг, поделилось издание «МК в Крыму» со ссылкой на пресс службу УФСИН по Крыму и Севастополю.
В рамках акции «Из Крыма и Севастополя с любовью» участники мероприятия познакомились с природными достопримечательностями, в том числе первоцветами, и приняли участие в викторине, посвященной событиям Крымской весны.
Маршрут пролегал по южному склону знаменитой горы Аю-Даг между Партенитом и Гурзуфом. Экскурсоводы Юрий Антонов и Тамара Ефремова показали живописные места и провели викторину в честь 12-й годовщины воссоединения. По словам организаторов, такие события сплачивают людей и напоминают о важности единства и сплоченности.