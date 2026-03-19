Одинокий щёнок на песке. Как не превратить помощь тюленям в трагедию

Каждую весну на побережье Балтийского моря появляются тюлени на берегу — в основном детёныши серого тюленя, занесённого в Красную книгу России. В Калининградской области эта картина стала привычной из-за таяния льдов: самки вынуждены рожать на открытых пляжах, где бельки остаются без естественной защиты. По данным учёных, до 50% новорождённых гибнет из-за беспокойства людей и отсутствия ледового покрова. Но не каждый тюлёнок нуждается в спасении — неправильная помощь может стоить ему жизни. Разбираемся с экспертами, как распознать истощение и когда звонить в центр реабилитации.
Ледяная ловушка: как изменение климата угрожает балтийскому подвиду.
Появление детенышей на берегу связано с естественным циклом жизни тюленей. Самки рожают на льду или в прибрежной зоне, после чего периодически уходят в море за кормом. В это время детеныш остается один. Для неподготовленного наблюдателя это выглядит как брошенное животное, хотя в большинстве случаев мать находится неподалеку.
Однако условия в Балтийском море меняются. Балтийский подвид серого тюленя формировался в условиях стабильного ледового покрова и эволюционно приспособлен к размножению именно на льду. В южной части Балтики льда нет уже десятилетиями. Самки вынуждены рожать на берегу, где детеныш оказывается гораздо более уязвимым.
Как отмечает кандидат биологических наук, сотрудник Института океанологии РАН Елена Ежова, именно этот фактор становится ключевым. По ее словам, на калининградском побережье гибнет примерно половина родившихся тюленей. Причина не только в естественной слабости новорожденных, но и в постоянном факторе беспокойства. Пляжи остаются людными в любое время года, и самка реже подходит к детенышу.
Свою роль играет и погода. Даже если зимой море частично замерзает, к моменту размножения лед часто уже сходит. В результате щенки оказываются на открытом берегу без естественной защиты. Именно поэтому каждую весну на побережье фиксируют десятки таких случаев.
Как работает система спасения: от звонка до выпуска в море.
Не каждый тюлень на берегу нуждается в спасении. Это ключевой момент, который подчеркивают специалисты. Вмешательство оправдано только в случаях, когда животное имеет явные признаки травм, сильного истощения или длительное время не меняет положение.
При этом важно понимать, что даже внешне слабый детеныш может ждать мать. Бельки выбираются на берег в том числе для того, чтобы набрать массу. В этот период любое вмешательство человека может нарушить естественный процесс кормления.
В Калининградской области создана система реагирования на такие случаи. Сообщения о найденных животных поступают от жителей, после чего специалисты выезжают на место, оценивают состояние тюленя и принимают решение о необходимости изъятия. Это важно, поскольку серый тюлень занесен в Красную книгу России, и любые действия с ним регулируются законом.
По данным проекта «Биосфера Балтики», работа выстроена поэтапно. После поступления сигнала специалисты осматривают животное, согласовывают возможное изъятие с надзорными органами, проводят ветеринарную помощь и начинают реабилитацию. Без этой процедуры вмешательство человека может быть не только бесполезным, но и незаконным.
Успешные кейсы: как 15-килограммовые бельки становятся 40-килограммовыми хищниками.
Реабилитация тюленей требует инфраструктуры и времени. В специализированных центрах предусмотрены карантинные блоки, где животные проходят первичный осмотр и лечение. Далее их переводят в бассейны, где они постепенно привыкают к воде и учатся добывать пищу.
По данным проекта «Биосфера Балтики», следующий этап проходит на открытых площадках. Здесь тюлени находятся в условиях, максимально приближенных к естественным. Их отучают от контакта с человеком, чтобы после выпуска они могли выжить в дикой природе.
Такая работа уже дает результат. В национальном парке «Куршская коса» сообщили о выпуске двух детенышей, прошедших восстановление. Они поступили истощенными с весом около 15 килограммов, а к моменту выпуска набрали около 40 килограммов. Еще один тюлень остается под наблюдением специалистов и будет выпущен позже.
Одновременно развивается и сама система помощи. В регионе появился специализированный центр для морских млекопитающих. Его создание стало результатом длительной работы и взаимодействия с федеральными структурами, о чем отдельно говорила директор Калининградского зоопарка.
Пять правил поведения при встрече с тюленем на пляже.
Директор Калининградского зоопарка в своем обращении подчеркивает, что главная опасность для тюленят — это не только природные условия, но и человек.
«Каждую весну на побережье Балтийского моря появляются детеныши тюленей. В некоторых случаях они бывают истощены или ранены и нуждаются в помощи. Неправильные действия человека могут стоить животному жизни».
Она отдельно акцентирует внимание на первом и самом важном правиле. «Не трогайте. Это самый важный пункт. Не пытайтесь погладить, накормить, напоить или столкнуть тюленя обратно в воду». По ее словам, ослабленный детеныш может погибнуть от переохлаждения, если его вернуть в море. Кроме того, присутствие человека способно спугнуть мать, и она больше не вернется к щенку.
Отдельный риск связан с самим поведением животного. Даже маленький тюлень может укусить, а такие раны заживают тяжело. Поэтому приближаться к нему опасно и для человека.
Второе правило касается обращения к специалистам. «Не пытайтесь стать героем-одиночкой и увезти тюленя в клинику или к себе домой. Это незаконно и смертельно опасно для животного». В Калининградской области работает центр «Сердце морей», который принимает таких животных и действует в координации с Росприроднадзором.
Специалисты просят в случае обнаружения тюленя сообщать максимально точное место, описывать его состояние и по возможности отправлять фото или видео. Только после этого принимается решение о дальнейших действиях.
В другом своем сообщении директор зоопарка отмечала, что создание центра стало возможным после включения темы в федеральную повестку. По ее словам, проект долго не получал развития на региональном уровне, но ситуация изменилась после работы с Росприроднадзором и участия профильных организаций. Центр уже открыт и принимает животных, которым требуется помощь.