По сильному праву слабого пола. В Перми обсудили инициативы в защиту женщин

При всеобщем стремлении к равноправию полов сложно отрицать различия между мужчинами и женщинами. На заседании фракции ЛДПР Законодательного собрания Пермского края депутаты и приглашённые эксперты обсудили новую политику защиты женщин. Можно ли на законодательном уровне прописать гарантии, которые позволят совмещать материнство и карьеру, финансовую стабильность и уверенность в будущем?
Активная половина.
По статистике, 54% жителей Пермского края — женщины. В абсолютных цифрах это больше 1 млн 300 тыс. человек.
«Женщины — активные участники экономики региона, — отметил руководитель фракции Законодательного собрания Пермского края Олег Постников. — Они не только работают по найму, но и сами являются работодателями, создают в Пермском крае тысячи рабочих мест. Около 50% малого и среднего бизнеса в регионе — под руководством женщин. Даже проекты по инициативному бюджетированию чаще всего исходят именно от них. В Пермском крае зарегистрировано больше 200 тыс. самозанятых. И большинство из них — это опять-таки женщины».
То есть на сегодня женщины — это не только хранительницы семейного очага, но и экономически активное население. Однако совмещать успешную карьеру и домашние хлопоты о семье бывает сложно. Именно поэтому первой темой для законодателей стали трудовые права женщин.
Депутаты вынесли на обсуждение вопрос о необходимости введения дополнительных гарантий и особых условий для мам. Среди предложенных инициатив прозвучали идеи сократить рабочую неделю для женщин до четырёх дней и ввести запрет на увольнение мамы ребёнка младше 7 или 8 лет.
«Мы собрались для того, чтоб услышать в первую очередь от самих женщин, что им необходимо. Я уверен, что во время совместного обсуждения мы найдём те решения, которые сможем передать на уровень Государственной думы. Считаю правильным, когда не депутаты придумывают законы, а сами жители рассказывают, что нужно», — отметил заместитель руководителя фракции ЛДПР, депутат Законодательного собрании Пермского края Алексей Золотарёв.
Участники обсуждения отметили, что не все работодатели готовы пойти на введение сокращённой рабочей недели для всех мам с сохранением полной заработной платы, а также на запрет увольнять сотрудниц, у которых есть дети дошкольного возраста.
«Мне, как маме, важнее было бы не освободить целый день, а дать возможность уезжать вечером на час раньше, чтобы успевать, например, забирать ребёнка из садика, минуя пробки», — прокомментировала специалист по недвижимости, руководитель «Швейбата» (Индустриальный район Перми) Юлия Тарасова.
«Или ввести для мам гибридный график с использованием удалённых, дистанционных форматов, — поддержала обсуждение представитель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева. — Пандемия научила нас тому, что это реально».
Депутаты фракции отметили, что сокращение рабочего дня на час позволит сохранить и хорошие отношения в трудовом коллективе, ведь это не так существенно и не предполагает перекладывание обязанностей работницы на других сотрудников. Женщина вполне может справиться с ежедневным объёмом задач, понимая, что у неё есть возможность уйти домой пораньше.
Олег Постников пояснил, что при обсуждении инициатив по защите трудовых прав в первую очередь принимали во внимание интересы жительниц небольших городов, где рынок труда развит не так хорошо. И поэтому мамам особенно важно ощущать свою защищённость. В крупных мегаполисах найти новую работу значительно легче.
Депутаты взяли предложения на карандаш, чтобы доработать и просчитать финансовую состоятельность инициатив.
«Где деньги, Зин?».
Вторым важным аспектом благополучия женщин и их семей стал вопрос финансовой состоятельности. И здесь законодатели выступили с инициативой ввести госгарантии по выплатам алиментов.
«Стоит признать, что при существующей сейчас системе женщины на практике сталкиваются с ситуацией, что алименты не выплачиваются совсем либо взыскание долгов затягивается на годы. А дети растут. Их нужно кормить и одевать здесь и сейчас. Поэтому мамы вынуждены идти работать. Порой на нескольких работах, так как уходят месяцы и даже годы, прежде чем удаётся найти должника», — рассказал Олег Постников.
Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова подтвердила, что проблема такая существует, есть обращения от родителей по вопросам алиментов.
«90% детей, подростков, совершивших преступление, воспитывались одинокими матерями. Потому что мама вынуждена работать на нескольких работах, у неё нет возможности заниматься воспитанием в полной мере. Можно сказать, что из-за проблемы с получением алиментов в конечном итоге формируется социальное неблагополучие. Если говорить про статистику преступлений против детей, то 70% из них также связаны с неуплатой алиментов», — рассказала директор департамента социальной политики Администрации губернатора Пермского края Елена Кравчук.
Этих проблем можно было бы избежать, если бы женщина получала алименты сразу, от государства, в размере, например, прожиточного минимума на ребёнка в регионе. А уже потом государство взыскивало бы эти деньги с отца-должника.
«В 2025 г. приставы Пермского края взыскали 2,5 млрд руб. алиментных платежей. По итогам прошлого года в регионе 16 138 должников по алиментам», — рассказал о данных статистики Олег Постников.
По словам Алексея Золотарёва, многие инициативы фракции, связанные с трудовыми правами женщин или с финансовым обеспечением, просто не решить на региональном уровне, требуется принятие законов в Госдуме. Однако прежде чем отправить свои идеи на федеральный уровень, необходимо провести тщательный анализ и проработку их финансовой состоятельности.
По итогам обсуждения руководитель фракции Олег Постников предложил взять паузу на две недели для проработки точечных вопросов. По истечении этого срока депутаты подготовят резолюцию заседания. А в это время желающие могут дополнить прозвучавшие идеи или предложить новые идеи по защите женщин.
Отложенное решение.
Детский омбудсмен Светлана Денисова подняла вопрос о возрасте материнства.
«Восемь лет назад, когда я только стала уполномоченным по правам детей в Пермском крае, средний возраст женщины, родившей первого ребёнка в Пермском крае, был 26 лет. Сейчас это 31 год», — озвучила пугающие данные Светлана Денисова.
И главное, что заставляет женщин откладывать рождение детей, — отсутствие собственного жилья. Ипотечные программы доступны не всем. Кроме того, во время декретного отпуска сильно сокращаются доходы семьи.
Участники обсуждения согласились, что большую роль здесь играют бабушки. Поэтому очень важно, что сейчас семьи могут принять решение, что в отпуск по уходу за ребёнком может пойти не мама, а бабушка или папа. Но тут важно, чтобы этот период не выпадал из трудового стажа, поскольку с повышением пенсионного возраста большинство бабушек ещё не достигли возраста выхода на заслуженный отдых.