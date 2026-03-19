По сильному праву слабого пола. В Перми обсудили инициативы в защиту женщин

«Женщины — активные участники экономики региона, — отметил руководитель фракции Законодательного собрания Пермского края Олег Постников. — Они не только работают по найму, но и сами являются работодателями, создают в Пермском крае тысячи рабочих мест. Около 50% малого и среднего бизнеса в регионе — под руководством женщин. Даже проекты по инициативному бюджетированию чаще всего исходят именно от них. В Пермском крае зарегистрировано больше 200 тыс. самозанятых. И большинство из них — это опять-таки женщины».