Под Воронежем застрявшую в грязи машину вытянули Госавтоинспекторы

В селе Сагуны в Подгоренском районе Воронежской области 49-летний водитель «Лады Гранты» застрял в грязи. Съехав на обочину, он не смог выбраться из трясины из-за весеннего сильного дождя. Погрязнув на обочине, мужчина понимал, что никто из проезжающих мимо не пытается остановится для помощи.
Инцидент произошёл 18 марта.
Водителю повезло: в шесть часов вечера во время надзора за дорожным движением проблемную машину заметили сотрудники Госавтоинспекции — Александр Винников и Денис Бугров. «Ладу» вытащили из грязи на буксире автоинспекторского автомобиля.