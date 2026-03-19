Карантин из-за пастереллеза ввели в селе в Пильнинском районе

Карантин по пастереллезу крупного скота ввели с 18 февраля. Эпизоотическим очагом признали личное подсобное хозяйство. На период карантина в селе ввели запреты на посещение территории посторонними лицами, ввоз/вывоз, перемещение и выпас животных, проведение операций и вакцинаций против других болезней.