Карантин из-за пастереллеза ввели в селе в Пильнинском районе

В селе Калиновка Пильнинского района ввели карантин по пастереллезу. Соответствующий приказ опубликован на сайте официальных правовых актов 19 марта.
Карантин по пастереллезу крупного скота ввели с 18 февраля. Эпизоотическим очагом признали личное подсобное хозяйство. На период карантина в селе ввели запреты на посещение территории посторонними лицами, ввоз/вывоз, перемещение и выпас животных, проведение операций и вакцинаций против других болезней.
Также из села нельзя вывозить молоко, шерсть, корма, инвентарь и навоз без предварительного обеззараживания. Власти утвердили план ликвидации очага. Контроль за его исполнением возложен на главного ветеринарного врача ГБУ НО «Госветуправление Пильнинского округа».
