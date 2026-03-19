В НИУ Президентской академии прошел необычный киноконкурс

В Нижегородском институте управления Президентской академии прошел необычный конкурс-форум «Продукт в кадре: маркетинг компаний в современном кино». В течение нескольких недель студенты вуза смотрели культовые фильмы, находя в них открытые или скрытые приемы продвижения брендов и отмечая показанные бизнес-процессы, а затем на их основе создали свои видеокейсы, анализирующие маркетинговые инструменты в бизнесе.
Идея форума принадлежала доценту кафедры государственного управления и менеджмента факультета управления НИУ Президентской академии, кандидату педагогических наук Татьяне Лебедевой. И такой конкурс-форум практически доказал, что кино может быть не просто культурным развлечением, но и достойным учебным материалом.
Для исследований студентам были предложены зарубежные и отечественные киноленты, рассказывающие об известных бизнесменах, например, об основателях легендарного бренда кроссовок или популярной сети быстрого питания. В каждом из фильмов в той или иной степени раскрывались секреты и технологии маркетинга.
Ребята разделились на несколько команд, каждая из которых создала свой видеоклип, смонтированный из ключевых бизнес-моментов кинофильмов. В процессе работы они проследили, как менялся язык маркетинга в кино. В видеокейсах студенты отвечали на важные вопросы:
— Как принцип 4П (продукт, цена, место, продвижение) отражен в клипах?
— Какой метод анализа ассортимента используется?
— На каком маркетинговом этапе находится группа экспертов, показанная в фильме?
«Особо хотелось бы отметить креативность участников. При создании видео-кейсов студенты не ограничились простым пересказом сюжета: качественный монтаж, оригинальная подача и неожиданные сопоставления превратили конкурсные ролики в самостоятельные аналитические мини-исследования», — рассказала Татьяна Лебедева.
Победителями конкурса-форума стали студентки, создавшие видеокейс по материалам фильма «Air: Большой прыжок»: Екатерина Заболонкина, Ксения Зарубина, Вероника Осьминина.
Участникам мероприятия такой формат обучения не только понравился, но и помог по-новому оценить процесс просмотра кинофильмов, когда можно отследить идеи продвижения продуктов на рынке. Студенты отметили и познавательную профессиональную составляющую в просмотре кино, и то, что получили целый список полезных для просмотра фильмов.