В 2025 году 88% фильмов с господдержкой провалились в прокате

88% российских кинокартин получивших господдержку, в 2025 году, с треском провалились в прокате. Лишь 5 и 41 фильма, на создание которых были выделены средства из бюджета, оказались коммерчески успешными. К таким выводам пришел исследовательский центр коммуникационной группы PROGRESS, проанализировав данные Фонда кино, министерства культуры, ЕАИС и сервиса «Кинопоиск».
Результаты исследования публикует «Газета.ru». По информации СМИ, самым прибыльным фильмом среди поддержанных государством проектов стал «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» — картина заработала около 1,39 млрд рублей сверх производственного бюджета, став лидером года по коммерческому результату.
На втором месте оказался фильм «Папины дочки. Мама вернулась», который принес более 515 млн рублей прибыли, а третью позицию занял «Финист. Первый богатырь» — его кассовые сборы превысили бюджет примерно на 341 млн рублей.
Также окупился фильм «Пророк. История Александра Пушкина», однако его финансовый результат оказался значительно скромнее — около 37 млн рублей сверх затрат.
Самым большим финансовым провалом стал фильм «Злой город» — ему не хватило до окупаемости более 1,86 млрд рублей. Убытки более чем в 1 млрд рублей показали еще пять картин с господдержкой, включая фильм «Кракен», на создание которого из бюджета выделили около 760 млн рублей.
Для сравнения, в 2024 году из 23 фильмов с господдержкой не окупились 18 проектов — около 78%.
Напомним, после начала специальной военной операции с российского рынка ушло большинство крупных международных кинокомпаний. При этом иностранные фильмы продолжили показывать в кинотеатрах, в том числе в рамках так называемого предсеансного обслуживания, когда формально билет продают на короткометражный фильм, но вместе с ним показывают востребованный у зрителей блокбастер.
Для того, чтоб повысить сборы российских фильмов, крупнейшие сети кинотеатров в РФ несколько лет подряд отказываются от показа иностранной кинопродукции на новогодних каникулах.
