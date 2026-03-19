Красноярские таможенники изъяли у жителя Китая партию фотоаппаратов и отдали военным

Таможенники красноярского аэропорта передали министерству обороны партию электроники, которую изъяли у прибывшего из Пекина пассажира.
Иностранец пытался провезти 20 фотоаппаратов, 13 зарядных устройств и семь портативных аккумуляторов без декларации. Общая стоимость техники превысила 150 тысяч рублей.
Как пишет «Комсомольская правда — Красноярск», мужчина объяснил таможне наличие груза коллекционированием, но это не освобождает от обязанности задекларировать товары.
На него составили протокол по статье о недекларировании, суд конфисковал всю продукцию. Теперь она передана военным.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.